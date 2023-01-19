Свалку с бытовым мусором тушили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар на свалке с бытовым мусором. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Горела свалка на улице Черняховского, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на очевидца.

В свою очередь, в МЧС по области сообщили, что звонок поступил на пульт дежурного в 2:52 в ночь на 19 января. В тушении задействовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на территории церкви на Кронштадском бульваре в Москве. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В результате пожара есть один пострадавший. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.