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Врач рассказал о нейтрализующих изжогу продуктах

Гастроэнтеролог Андреев рассказал, какие продукты можно съесть, чтобы избавиться от изжоги
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Фото: Global Look Press/Martin Moxter
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Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Андреев рассказал о продуктах, которыми в случае необходимости можно заменить препараты от изжоги. Полезными советами он поделился 19 января в интервью с «Газетой.Ru».

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По словам специалиста, лучше всего в борьбе с изжогой помогает жевательная резинка без мяты и сахара. Она стимулирует выработку слюны, которая очистит стенки пищевода от излишков желудочного сока, а щелочь в жвачке нейтрализует кислоты.

Кроме того, Андреев рекомендовал есть при изжоге овсяную, перловую или рисовую кашу, а также щелочные продукты — например, банан, но не целиком, а в виде кашицы.

«Вместо бананов можно использовать дыню. Этот продукт также отличается высоким содержанием щелочи и помогает нормализовать кислотность», — добавил гастроэнтеролог.

Специалист отметил пользу кисломолочных продуктов при изжоге, например йогурта и кефира, но предупредил, что в них не должно быть сахара и иных добавок.

Среди прочего Андреев упомянул и о настое из имбиря, который также помогает устранить вызванную изжогой тошноту.

«В свежем виде растение при изжоге есть не стоит — оно может дополнительно раздражать желудок. Лучше использовать настой из нескольких кусочков имбиря, залитых кипятком», — рассказал он.

Ранее, 16 января, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова опровергла информацию о том, что острые специи способствуют похудению. Она также напомнила, что употребление острой пищи может привести к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов.

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