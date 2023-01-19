Журналист Орлов назвал Бэллу Куркову образцом ленинградского духа

Советская и российская тележурналистка Бэлла Куркова была честным и справедливым человеком, образцом ленинградского духа, заявил «Известиям» советский и российский спортивный журналист Геннадий Орлов 19 января.

Он рассказал, что долгие годы работал с Курковой на Пятом канале.

«И вот наш спортивный отдел, который превратился в главную редакцию спортивных программ, — это всё с ее помощью. И самый лучший проект, я считаю, то, чего мы добились нашей спортивной редакцией, — это итальянский футбол. Именно она после моих уговоров, когда встречалась с (бывшим итальянский премьером. — Ред.) Сильвио Берлускони, договорилась, и нам итальянский телевизионный магнат подарил десять тестовых трансляций бесплатно, а затем еще 65 трансляций за небольшие деньги. Мы показывали итальянский футбол напрямую на нашем Пятом канале. И вот Бэлла Алексеевна вот так нас поддерживала», — подчеркнул журналист.

По его словам, созданная Курковой программа «Пятое колесо» вошла в историю как «образец борьбы за слово, за свободу слова».

«Человек честный, человек справедливый, самые лучшие слова, которые я мог сказать о ней, другие не приходят на ум. Мы скорбим и понимаем, какая это большая потеря», — поделился Орлов.

Он подчеркнул, что журналистка до последних дней творила.

«Это ленинградский дух, тот дух, который покорил весь мир. Светлая память Бэлле Алексеевне, она достойна того, чтобы и улицу назвали в ее честь, и памятник какой-то соорудили. Очень жаль, она очень достойный человек. Настоящий житель, гражданин Санкт-Петербурга и Ленинграда», — добавил журналист.

О смерти журналистки стало известно ранее 19 января. Экс-глава Пятого канала Бэлла Куркова умерла на 88-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Ирина Тайманова назвала журналистку партизаном и разведчицей телевидения, а также яркой, неповторимой личностью.

Бэлла Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу «Пятое колесо». В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал», на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала «Культура».

Куркова имела звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства РФ в области СМИ.