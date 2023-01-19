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Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Европа столкнулась с беспрецедентным кризисом из-за конфликта, который развернулся на территории Украины. Такую позицию озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон 19 января в интервью испанскому изданию El Pais.

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«Существует беспрецедентный кризис, потому что [конфликт] возвращается на континент. На экономическую модель сильно влияют прямые и косвенные последствия этого конфликта. Ответ — экономически, технологически и в военном отношении суверенная Европа. Другими словами, действительно могущественная Европа», — подчеркнул политик.

Макрон также подчеркнул, что страны Европы на данном этапе находятся в состоянии кризиса и испытывают усталость вместе с потерей коллективных ориентиров. Он также указал на то, что крайности и демагогия влияют на людей намного лучше, так как обещают «восстановить контроль».

Ранее, 18 января, депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро заявила, что отказ страны от импорта российского энергосырья спровоцировал кризис во всей еврозоне. По словам Лоро, вводя санкции в отношении России, они вводятся также и против французов, поскольку Франция вынуждена закупать нефть, газ и электроэнергию у других стран по «запредельным» ценам.

Согласно результатам опроса, опубликованного 11 января исследовательским центром Szazadveg, около 80% граждан Евросоюза (ЕС) считают, что в текущем энергетическом кризисе виновата ошибочная политика Европейской комиссии (ЕК).

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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