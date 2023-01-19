Спасатели в США «катапультировали» кота при попытке снять его с дерева

В США спасатели перестарались при спасении кота, застрявшего на дереве, и случайно «катапультировали» животное за пределы видимости снимающего процесс спасения. Кадры неудачного спасения были опубликованы в Сети в четверг, 19 января.

На видео видно, как вместо того, чтобы аккуратно притянуть ветку с застрявшим животным к земле, спасатели не рассчитали силу и отпустили ее слишком резко.

В результате кота подбросило высоко над домом, и животное скрылось из зоны обзора снимающего.

Ранее, 5 января, в Сети распространилось видео из самолета, на котором стюардесса с котом в руках ищет среди пассажиров его хозяина. Оказалось, что кот сбежал из переноски во время перелета в США.

Инцидент произошел 30 декабря на борту одного из рейсов United Airlines во время перелета из Далласа (Техас) в Сан-Франциско (Калифорния). Кот зашел в бизнес-класс, где и был пойман стюардессой. На видео девушка несет беглеца на руках через салон самолета, спрашивая пассажиров, не их ли это питомец.