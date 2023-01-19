Три муниципальных района ликвидируют в Приморском крае

Три района планируют ликвидировать в Приморском крае. Вопрос о муниципальной реформе будет поднят на ближайшем заседании законодательного собрания.

Законопроект о реорганизации территорий будет рассмотрен сразу в трех чтениях 24 января. Реформа затронет Шкотовский, Партизанский и Черниговский районы.

В рамках реорганизации планируется упразднение низовых управленческих и представительных структур. Вместо местных администраций и муниципальных комитетов будет создана единая администрация и дума. Это позволит снизить затраты за содержание административного аппарата и проведение местных выборов. Кроме того, создание единой администрации установит понятную вертикаль власти, пишет ИА PrimaMedia.

В 2022 году муниципальная реформа затронула четыре района из планируемых шести. За три года с начала процесса в Приморском крае создано 13 округов.