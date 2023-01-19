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Фигурист Ставиский рассказал о самочувствии Костомарова

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Двукратный чемпион мира по танцам на льду, друг олимпийского чемпиона Романа Костомарова Максим Ставиский рассказал в четверг, 19 января, что состояние фигуриста остается тяжелым, несмотря на то что есть небольшие улучшения.

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Ставиский также отметил, что ему неизвестно, собираются ли врачи отключать Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Ранее в этот день ТАСС сообщил, что Костомарова планируют отключить от аппарата, что является хорошим знаком, так как организм спортсмена уже может самостоятельно функционировать.

Также появилась информация, что супругу фигуриста Оксану Домнину накануне впервые допустили к нему, сообщает телеканал «360».

«Может, разговоры и есть, просто пока нечего отвечать», — сказал Ставиский в беседе с телеканалом «Звезда».

О госпитализации олимпийского чемпиона стало известно 10 января. За медицинской помощью Костомаров обратился за день до этого с жалобами на слабость и боли в груди.

15 января супруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина в беседе с «Известиями» подтвердила, что ее муж находится в крайне тяжелом состоянии. Она отметила, что пока изменений в состоянии здоровья госпитализированного спортсмена нет.

Мать фигуриста Валентина Костомарова в свою очередь рассказала, что по прогнозам врачей процесс восстановления может занять много времени. Она добавила, что сейчас в палату к сыну никого не пускают.

11 января источник «Известий» сообщал, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Собеседник заметил, что у спортсмена диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Он по-прежнему остается в Коммунарке, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также ему продолжают проводить процедуру ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. При этом тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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