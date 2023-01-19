Подозреваемого в пяти случаях насилия над детьми задержали в Москве

Подозреваемого в пяти эпизодах насилия над детьми мужчину задержали в Москве 19 января. По данным источника «Известий», им оказался 54-летний гражданин Таджикистана.

Мужчина снимал квартиру на западе Москвы и знакомился с детьми своих соседей. Он выбирал мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет, заманивал к себе в квартиру и совершал насилие над детьми.

Уголовное дело в отношении мужчины по статье за насильственные действия сексуального характера возбудили еще в январе 2022 года. Тогда предполагалось, что в деле был всего один эпизод. Однако позже правоохранители установили пять случаев эпизодов насилия над детьми.

Преступления гражданин Таджикистана совершал в период с августа 2021 года по июнь 2022 года.

На данный момент мужчина находится под арестом, ему грозит пожизненное лишение свободы.

28 декабря 2022 года Ярославский областной суд приговорил Виталия Молчанова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью двух своих падчериц в Рыбинске. Также он обязан выплатить 10 млн рублей в качестве компенсации в пользу отца убитых и еще 2 млн в пользу их матери. Эксперты СКР установили, что перед смертью дети подверглись сексуальному насилию.