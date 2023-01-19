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Мэр Днепра отменил крещенские купания и назвал их безобразием

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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В украинском Днепре (до 2016 года город носил название Днепропетровск) не оборудуют места для крещенских купаний. Как заявил в православный праздник Крещения 19 января мэр Днепра Борис Филатов, данная традиция является «безобразием».

Крещение 2023: какого числа, когда купаются в проруби, суть праздника

На своей странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Филатов написал, что желающие могут окунаться на свое усмотрение и «хоть утопиться».

На сайте новостей Днепра, в свою очередь, сообщается, что в 2023 году «из-за военного положения официальные места для погружения в Крещение устраивать не будут».

Ранее в четверг сообщалось, что в российском Хабаровске в ночь на 19 января состоялись крещенские купания, несмотря на мороз в –30 градусов. Как рассказали участники крещенских купаний, данный процесс закаляет здоровье, укрепляет иммунитет и улучшает «качество жизни», особенно если делать это с детства.

17 января сообщалось, что в Подмосковье подготовлено более 220 мест для крещенских купаний. 64 площадки расположили на открытых водоемах, еще 53 — на прудах и 108 — в купелях.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря 2022 года в видеообращении объявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил кабмину внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об исключении деятельности религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. То есть в случае если Украинская православная церковь (УПЦ) является такой религиозной организацией, то с помощью новой законодательной базы ее деятельность на Украине должна быть исключена.

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел 8 января обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

13 января на сайте кабинета министров Украины появилась петиция «Не запрещайте УПЦ» с требованием учесть позицию граждан Украины при юридическом решении в отношении УПЦ и не запрещать ее деятельность. Автор петиции Юлия Коминко (автор портала pravoslavie.ru, главный редактор «Православие в Украине») призвала власти обратить внимание на то, что верующие УПЦ — патриотически настроенные граждане.

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