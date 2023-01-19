Заболеваемость кишечными инфекциями значительно выросла на Сахалине

Заболеваемость кишечными инфекциями выросла на 119,4% за неделю в Сахалинской области. Групповой случай заболевания выявлен в детском саду в Анивском районе.

По данным Роспотребнадзора, всего за неделю выявили 175 случаев острой кишечной инфекции. 22 человек заболели в детсаду в селе Новотроицкое. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Показатель заболеваемости составил 36,1 на 100 тыс. населения. Это выше показателя прошлой недели на 119,4% и выше показателя прошлого года на 213,4%. Энтеровирусный менингит за неделю не зарегистрирован.

По факту вспышки заболеваемости в детском саду возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».