Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом Песков заявил 19 января на брифинге.

«Президент принимал участие в крещенских купания, делал это в Подмосковье. Видео или фото материалов нет, просто сообщаем, что последовал своей традиции», — отметил он.

Ранее в этот день традиционные крещенские купания прошли в том числе возле главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. По информации «Известий», для купаний подготовили 14 крестообразных купелей. Рядом с каждой из них поставили палатки, где участники могут согреться и попить горячего чаю.

В прошлом году Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях в связи с эпидемиологическими условиями. При этом Песков добавил, что участие в крещенских купаниях — личное дело каждого.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.