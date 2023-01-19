Додон рассказал об угрозах с требованием покинуть Молдавию

Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что до начала судебного процесса над ним он получал угрозы с требованием покинуть территорию республики. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 19 января, перед заседанием Высшей судебной палаты.

«На меня открыли более 10 уголовных дел. Было много намеков и прямых угроз, чтобы я покинул территорию Республики Молдова. Я решил остаться здесь, но многие лидеры оппозиции уехали из страны. Я их не осуждаю за это», — заявил Додон.

Он уточнил, что из 10 открытых на него дел три уж переданы в суд.

«Сейчас инстанция приступает к обсуждениям доказательной базы и других аргументов со стороны прокуроров. Я уверен, что смогу доказать свою невиновность», — сказал политик.

18 ноября Додон был освобожден из-под домашнего ареста, под которым он находился с мая 2022 года. Тогда экс-президент Молдавии заявил, что его борьба только начинается. Он назвал решение суда о его освобождении первой победой.

Экс-президента задержали в мае, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

18 мая представитель Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек заявляла, что уголовное дело в отношении Додона возбуждено после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года. Видео было сделано на скрытую камеру еще в июне 2019 года. На ней бывший на тот момент лидером Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон пакет не принял, но всё равно был обвинен в коррупции.

26 мая политик заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду.