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МИД РФ ответил на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова

МИД РФ: требующий извинений от Лаврова Еврейский конгресс давно дискредитировал себя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва не примет во внимание претензии Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) к министру иностранных дел России Сергею Лаврову из-за сравнения политики США в отношении РФ с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Об этом 19 января заявили в российском Министерстве иностранных дел.

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«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастику и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — цитирует сообщение Lenta.ru.

18 января глава МИД РФ заявил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с политикой Гитлера, который хотел решить «еврейский вопрос».

После посол РФ в Канаде Олег Степанов был вызван в МИД страны. Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли назвала высказывания главы МИД РФ якобы антисемитскими.

Затем Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за свое высказывание. Президент ЕЕК Ариэль Музикант счел, что заявление российского министра является искажением холокоста на базовом уровне.

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