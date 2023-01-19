Мост через реку Ишим отремонтируют в Тюменской области в 2023 году
Мост через реку Ишим отремонтируют на дороге Ишим — Синицина в Тюменской области. Работы стартуют в мае 2023 года.
Ремонт запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ожидается, что подрядчик обновит пролетные строения и деформационные швы, выполнит антикоррозионную обработку конструкций моста, а также обновит асфальтовое покрытие. Об этом сообщает портал «Наш город».
Протяженность мостового перехода составляет 227 м. Ремонт продлится до октября 2023 года.
В Иркутской области в 2023 году сдадут в эксплуатацию мост через реку Куту. Стоимость работ оценили в 641 млн рублей.