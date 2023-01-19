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Продажи недвижимости в Москве в декабре выросли более чем на 50%

Продажи недвижимости комфорт- и бизнес-класса на первичном рынке в Москве в декабре выросли более чем на 50%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По оценке специалистов департамента аналитики и консалтинга VSN Realty, в декабре на первичном рынке жилой недвижимости комфорт- и бизнес-класса, строящейся в старых границах Москвы, было продано 6,5 тыс. квартир и апартаментов. По сравнению с ноябрьскими показателями число сделок выросло на 50%, рассказали эксперты «Известиям» 19 января.

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Суммарная площадь, реализованная по договору долевого участия, составила 313 тыс. кв. м, что на 54% больше, чем в предыдущем месяце, а общая выручка застройщиков составила порядка 93,8 млрд рублей. Доля ипотечных сделок в массовом сегменте относительно ноября снизилась на 6% и составила 74% от общего числа.

В декабре в среднем бюджет покупки жилья в проектах комфорт-класса составил 11,3 млн рублей, что больше на 400 тыс. рублей, чем в ноябре. Максимальная сумма сделки составила 38,5 млн рублей, минимальная — 4,22 млн рублей.

Средняя площадь реализованных в декабре лотов в классе комфорт составила 44,0 кв. м, в классе бизнес этот показатель чуть выше — 56,8 кв. м.

Что касается средней цены столичной недвижимости, то она фактически осталась прежней — 255,8 тыс. рублей и 387 тыс. рублей в сегментах комфорт и бизнес, соответственно.

«Стоит отметить, что для покупки жилья в проектах комфорт- и бизнес-класса покупателям необходимы практически равные стартовые бюджеты. Суммы составляют порядка 5 млн рублей за 17-метровые лоты. Мы не ожидаем ценовых скачков, рост будет планомерным, но при этом будет сдерживаться в том числе выводом на рынок новых проектов», — прокомментировала гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее, 11 января, аналитики компании «Инком-Недвижимость» рассказали «Известиям», что средняя цена предложения 1 кв. м вторичного жилья в старых границах столицы за год снизилась на 1,35% (до 275,8 тыс. рублей). При этом в конце года стоимость реальной продажи с учетом скидок упала на 20% от пиковых в 2022-м мартовских цен.

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