Выдачу полисов ОМС жителям новых территорий РФ планируют начать с февраля

Выдачу полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям новых территорий РФ планируется начать с февраля. Об этом в четверг, 19 января, заявил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.

«Мы планируем где-то с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов, и в полном объеме система ОМС заработает с 2024 года», — сказал он журналистам.

3 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обязательства ФОМСа перед всеми гражданами, живущими в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, должны быть выполнены. Также он пояснил, что интеграция новых субъектов в правовое поле РФ предполагает в первую очередь получение всех социальных и медицинских услуг.

До этого, 25 декабря 2022 года, стало известно о том, что ФОМС передал новым регионам России документы для системы медицинского страхования.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.

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