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Телеведущая Стрижак назвала умершую журналистку Куркову удивительным человеком

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Советская и российская тележурналистка Бэлла Куркова, о смерти которой стало известно 19 января, была удивительным и непростым человеком, она останется в истории телевидения. Об этом в беседе с «Известиями» заявила журналистка, телеведущая Ника Стрижак.

Она рассказала, что пришла на телевидение, когда Куркова возглавляла «Пятый канал».

«И она была деятельная, она была удивительным человеком, потому что она попала в эпоху перемен. [программа] «Пятое колесо» — это Куркова. Переход ленинградского телевидения в петербургское — это Куркова… И она была человеком изихудожественной редакции. Я помню, она еще тогда в каких-то музеях вела передачи, а потом стала во главе всей этой политической телевизионной истории в городе», — поделилась Стрижак.

По ее словам, многое в судьбе «Пятого канала» было бы иначе, если бы там не работала тележурналистка.

«Вот это удивительно, как судьба так распорядилась, вот ей поручала какие-то важные вещи, которые в результате люди вспоминают сейчас. Даже сейчас, спустя столько лет, если сказать — Куркова, ее имя все помнят. Сказать «Пятый канал» и Куркова — ну, конечно, это «600 секунд», это «Пятое колесо» и так далее. Вот как это достигается? Вот в этом она, конечно, была абсолютно удивительный человек, непростой. Но она, несомненно, из тех людей, которые находятся в истории телевидения», — добавила Стрижак.

Советская и российская тележурналистка, экс-глава «Пятого канала» Бэлла Куркова умерла на 88-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу «Пятое колесо». В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал», на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала «Культура».

Куркова имела звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства РФ в области СМИ.

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