Зрители с флагом Украины оскорбляли теннисиста Рублева на Australian Open

Во время матча второго круга чемпионата Australian Open зрители с флагом Украины оскорбляли российского теннисиста Андрея Рублева.

Рублев обратился к судье на вышке и рассказал, что некоторые фанаты демонстрируют перед ним украинский флаг и оскорбляют. Арбитр предложил российскому теннисисту вмешаться, однако Рублев заявил, что флаг его не беспокоит, в отличие от оскорбительных слов.

«Нет, нет. Все в порядке. Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова», — сказал он.

Рублев сыграл в матче второго круга чемпионата Australian Open против финна Эмиля Руусувуори ранее в этот день. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Рублева. Таким образом, российский теннисист вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

17 января cтало известно, что на трибуны чемпионата Australian Open болельщикам запретили приносить российский флаг. Как сообщили в Федерации тенниса Австралии, такое решение последовало за жалобами украинских зрителей. В частности, украинские фанаты как минимум 14 раз обращались в службу безопасности и вызывали полицию из-за того, что российские болельщики демонстрировали флаг своей страны.

В посольстве РФ в Австралии подчеркнули, что решение запретить появление российских и белорусских флагов на Australian Open является еще одним примером неприемлемой политизации спорта.

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.