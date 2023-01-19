Умер советский и российский режиссер Николай Досталь

Режиссер Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом в четверг, 19 января, проинформировали в Союзе кинематографистов РФ.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат», — отметила организация ТАСС.

Причины смерти пока неизвестны, сейчас решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Он родился 21 мая 1946 года в Москве.

В начале 1960-х начал работать ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», после чего там же стал вторым режиссером.

В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, в 1972 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, обучившись в мастерской Георгия Данелии. В 1982 году стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».

Известность в РФ и за рубежом режиссеру принесла картина «Облако-рай» (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный Леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз национального кинофестиваля «Кинотавр».