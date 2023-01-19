В США приготовили самую большую пиццу в мире

В Лос-Анджелесе приготовили самую большую пиццу в мире. Огромную основу создали из прямоугольных кусков теста. Площадь гигантской пиццы составила 1310 кв. м. Для традиционного итальяннского блюда использовали 2244 кг соуса, передает телеканал «Известия». Повара уложили на основу 4 т сыра и 630 тыс. ломтиков пеперони. После регистрации рекорда, пиццу разделили более чем на 68 тыс. кусков.

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