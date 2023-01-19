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Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен извиниться за сравнение политики США с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера уничтожить европейское еврейство. Об этом 18 января говорится в заявлении Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

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«Мы потрясены и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста», — приводятся на сайте конгресса слова президента ЕЕК Ариэля Музиканта.

Он добавил, что данное высказывание Лаврова является искажением Холокоста на базовом уровне и призвал его недвусмысленно извиниться и отозвать свои комментарии.

Днем ранее глава МИД РФ заявил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с политикой Гитлера, который хотел решить «еврейский вопрос».

После заявления Лаврова о действиях США против России посол РФ в Канаде Олег Степанов был вызван в МИД страны. Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли назвала высказывания главы МИД РФ антисемитскими.

Также в Белом доме назвали данные высказывания главы МИД РФ оскорбительными, смехотворными и абсурдными.

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