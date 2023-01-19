ВТБ запускает онлайн-банк в мессенджере Telegram

Банк ВТБ запускает услугу онлайн-банка в мессенджере Telegram. Ее пользователям будут доступны просмотр баланса своих карт и счетов в ВТБ, перевод денег через систему быстрых платежей (СБП) и пополнение счета мобильного телефона, сообщила 19 января пресс-служба банка.

Новый цифровой сервис является уникальной разработкой для российского и мирового финансового рынка, сочетая в себе удобство и безопасность.

«Мы поэтапно планируем расширять его функционал до уровня полноценного приложения. Благодаря инновационным технологиям скорость проведения в нем повседневных операций вырастет более чем в два раза», — добавил член правления ВТБ Святослав Островский.

Запуск функций банка в Telegram пройдет в несколько этапов. Сначала пользователям будут доступны только самые востребованные услуги, а к концу 2023 года ВТБ планирует предоставить клиентам доступ ко всем банковским предложениям. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем.

Ранее, 28 декабря, «Известия» выяснили, что российские банки вводят кешбэки за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей. Так, кешбэк за покупки через СБП в магазинах-партнерах в декабре 2022 года ввел Альфа-банк. Систему вознаграждений в СБП в рамках новогодней акции (с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023-го) также запустил банк «Синара». С начала 2023 года полноценную программу вознаграждения за платежи по QR-кодам запустит МКБ. Подобные меры прорабатывают в ВТБ, «Открытии» и Абсолют Банке.

22 декабря сообщалось, что Центробанк продаст ВТБ банк «Открытие» за 340 млрд рублей. Отмечается, что независимый оценщик заявил, что рыночная стоимость акций — от 328 млрд до 374 млрд рублей. Позже, 27 декабря, все 100% акций банка были переданы Банком России банку ВТБ.