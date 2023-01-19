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Жители Британии поддержали слова Лаврова о неспособности США противостоять России

Читатели британской газеты Daily Mail согласились со словами главы МИД РФ Лаврова о слабости США
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Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
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В Великобритании согласились с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о слабости США. К такому выводу пришли 19 января некоторые читатели газеты Daily Mail.

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«Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на всю их технику, у них ноль смекалки», — отставил комментарий читатель под ником lostsoulyuy.

«Возможно, это и правда. И именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу, чтобы США потом могли свободно сразиться один на один с Китаем», — делает вывод читатель под ником Reverend. I. M. Jolly.

«Он [Лавров] прав. США — слабеющая сверхдержава. У меня сердце разрывается на части, когда я это говорю, но это так и есть. Большинство американцев — ленивые, доверчивые глупцы», — разочарованно заметил Greg.

«Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане», — усмехнулся MathsStats.

18 января на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина. Лавров отметил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Он также сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР.

11 января обозреватель журнала Foreign Policy Стивен М. Уолт написал, что Соединенным Штатам следует осознать их нынешнее положение на международной арене, где снова соревнуются великие державы. По словам обозревателя, политики в США ведут себя так, как будто управляют однополярным миром, поскольку большая часть нынешней правящей американской элиты начинала карьеру в 90-е годы прошлого века, когда распался СССР и США оказались в беспрецедентном первенстве. Но на данный момент ситуация резко изменилась, отметил он.

Ранее, 7 января, венгерское издание Mandiner написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при которой доминировали США, себя исчерпала.

До этого, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

1 декабря Лавров заявил, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Тогда же он указал, что прежние отношения с Западом восстановить невозможно.

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