NYT: США признают необходимость поставок ВСУ дополнительного оружия для удара по Крыму

Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму, пишет газета News York Times 19 января со ссылкой на источники.

В материале говорится, США отказывались предоставлять Киеву оружие, необходимое для удара по Крыму, однако сейчас эта линия администрации президента США Джо Байдена начинает смягчаться. Отмечается, что спустя месяцы обсуждений с украинскими властями администрация Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться силы для удара по российской территории.

«Администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах», — пишет автор материала.

Также, по словам источников газеты, среди американских чиновников и экспертов ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием. Однако развитие ситуации по этому сценарию все же не исключается.

18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Прайс заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Посол добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации США, оправдывая возможные атаки Киева на Крым. Также дипломат указал на то, что российская армия уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие.

17 января глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.