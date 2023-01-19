Российская система ПВО сбила ракету над Брянской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над Унечским районом Брянской области. Об этом 19 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ (Вооруженных сил России. — Ред.) атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сработала система ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

2 января стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил объект энергоснабжения в Брянской области. В результате один из поселков Климовского района оказался обесточен.

В ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса.

Решение о начале СВО было принято 24 февраля президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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