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Российская система ПВО сбила ракету над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская ПВО сбила ракету над регионом
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над Унечским районом Брянской области. Об этом 19 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ (Вооруженных сил России. — Ред.) атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сработала система ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

2 января стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил объект энергоснабжения в Брянской области. В результате один из поселков Климовского района оказался обесточен.

В ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса.

Решение о начале СВО было принято 24 февраля президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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