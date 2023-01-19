СК РФ расследует новые факты пыток и издевательств над пленными РФ на Украине

Следственный комитет (СК) РФ расследует новые факты преступлений Вооруженных формирований Украины (ВФУ) против российских военнослужащих, которые находятся в плену. От этом сообщили в четверг, 19 января, в пресс-службе СК России.

Новые факты следователи узнали из рассказа российского военнослужащего, который вернулся из украинского плена и рассказал о нечеловеческих пытках и издевательствах, применяемых нацистами по отношению к безоружным людям.

«По его словам, украинские боевики избивали его, не давали пищу. Также они заставляли пленных выкрикивать «слава Украине», учить украинский гимн, а также на камеру призывать выйти на митинги в России», — рассказали журналистам.

Также уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова опубликовала видео, на котором житель Макеевки, освобожденный в рамках обмена, рассказал о примененных к нему пытках. Мужчина получил ранение, находился в тяжелом состоянии, однако нацисты все равно продолжали издеваться над ним.

В СК РФ отметили, что все данные факты будут проверены следователями в рамках уголовных дел.

Ранее, 18 января, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова рассказала, что военные ЛНР, находясь в украинском плену, подвергались пыткам, эту информацию подтвердили все 30 освобожденных 8 января бойцов. Омбудсмен добавила, что двое из вернувшихся домой военных находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим будет оказываться экстренная квалифицированная помощь, вплоть до хирургического вмешательства.

Тогда же один военнопленный сообщил, что российские военные в плену подвергались издевательствам со стороны украинских служащих. Он рассказал, что в течение двух ночей после его задержания солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестоко избивали его, надев при этом наручники.

13 января военный врач Даниил Пшеничный в интервью «Трибуналу» рассказывал, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными. По воспоминаниям медика, украинские военные давали российским солдатам связаться с родственниками. После разговоров у украинцев оставались контакты родных, которые они использовали для запугивания.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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