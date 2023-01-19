Глава Читы попал в дорожную яму и разбил свой Lexus

Глава Читы Евгений Ярилов разбил свой автомобиль Lexus LX470, попав в яму на дороге. Как сообщает 19 января издание «Чита.Ру», по данному происшествию было проведено заседание комитета ЖКХ городской думы.

На нем Ярилов уточнил, что свой личный автомобиль после аварии он отремонтировал за свои же деньги и его восстановление обошлось «недорого» — в 100 тыс. рублей.

«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Это просто пример. Я говорю за всех жителей города», — указал градоначальник на заседании.

Как отметило местное СМИ, летом 2022 года автомобили в Чите периодически «попадали в ямы на дорогах и проваливались в асфальт».

Ранее, 7 января, мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в городе в результате коммунальной аварии провалился в яму с кипятком автомобиль с тремя людьми. В нем находились двое взрослых и ребенок, они не пострадали. Мокроусова добавила, что глава администрации Ленинского района взял ликвидацию последствий разлива горячей воды под личный контроль.

До этого, 29 декабря, сообщалось, что в Калуге стартовал сезон зимнего ямочного ремонта дорог. Городской глава Дмитрий Денисов отметил, что рабочие залатали ямы на Каменном мосту, улицах Телевизионной и Маршала Жукова и других. Денисов добавил, что работы можно проводить при температуре ниже нуля, если использовать литую асфальтобетонную смесь.