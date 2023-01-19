Реклама
Прямой эфир
Мир
В парламенте Грузии поприветствовали возможное возобновление авиасообщения с РФ
Общество
СК РФ расследует новые факты пыток и издевательств над пленными РФ на Украине
Армия
Российская система ПВО сбила ракету над Брянской областью
Мир
В Германии заявили о полной независимости от российских энергоносителей
Мир
Украина выразила готовность купить у Грузии ЗРК «Бук»
Мир
Сообщается о воздушной тревоге в Николаевской и Одесской областях
Происшествия
В ЛНР обнаружили схрон со взрывным устройством
Мир
Чавушоглу признал, что усадить за стол переговоров Москву и Киев стало сложнее
Мир
Турецкая партия «Родина» призвала к выходу страны из НАТО
Мир
Британский актер Джулиан Сэндс пропал в калифорнийских горах
Общество
Экс-чиновник из Забайкалья получил девять лет колонии за взятку в 280 тыс. рублей
Общество
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей

Глава Читы попал в дорожную яму и разбил свой Lexus

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Читы Евгений Ярилов разбил свой автомобиль Lexus LX470, попав в яму на дороге. Как сообщает 19 января издание «Чита.Ру», по данному происшествию было проведено заседание комитета ЖКХ городской думы.

«В жару не появляются колеи, а в мороз — трещины»
Заместитель гендиректора «Новых технологий строительства» Олег Потапов — о том, как использовать для дорог старые покрышки и почему это становится необходимостью

На нем Ярилов уточнил, что свой личный автомобиль после аварии он отремонтировал за свои же деньги и его восстановление обошлось «недорого» — в 100 тыс. рублей.

«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Это просто пример. Я говорю за всех жителей города», — указал градоначальник на заседании.

Как отметило местное СМИ, летом 2022 года автомобили в Чите периодически «попадали в ямы на дорогах и проваливались в асфальт».

Ранее, 7 января, мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в городе в результате коммунальной аварии провалился в яму с кипятком автомобиль с тремя людьми. В нем находились двое взрослых и ребенок, они не пострадали. Мокроусова добавила, что глава администрации Ленинского района взял ликвидацию последствий разлива горячей воды под личный контроль.

До этого, 29 декабря, сообщалось, что в Калуге стартовал сезон зимнего ямочного ремонта дорог. Городской глава Дмитрий Денисов отметил, что рабочие залатали ямы на Каменном мосту, улицах Телевизионной и Маршала Жукова и других. Денисов добавил, что работы можно проводить при температуре ниже нуля, если использовать литую асфальтобетонную смесь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023