ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
Гражданин США стал фигурантом дела о шпионаже за сбор биологической информации. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в четверг, 19 января.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.
До этого, 13 января, министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (МГБ ЛНР) возбудило уголовное дело против сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по статье «Шпионаж». По сведениям ведомства, гражданин Великобритании Дэвид Оррэлс собирал и передавал данные воздушной разведки по заданию одной из стран НАТО.
Уточнялось, что гражданин Великобритании Дэвид Оррэллс, занимавший должность руководителя группы технического мониторинга — оператора беспилотника луганской команды миссии ОБСЕ по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО собирал и передавал информацию, добытую в ходе осуществления воздушной разведки с использованием дрона.
Ранее, в конце декабря, ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о ВС РФ. В задачи задержанного входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений ВС РФ.