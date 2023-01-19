Британский актер Джулиан Сэндс пропал в калифорнийских горах

В горном районе в штате Калифорния пропал британский актер Джулиан Сэндс. Об этом в четверг, 19 января, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что актер пропал без вести вечером 13 января в районе горы Балди. Спасатели отправлялись на поиски актера, но из-за плохой погоды и угрозы схода лавин им пришлось приостановить операцию. В настоящий момент актера продолжают искать с помощью дронов.

«За последние четыре недели поисково-спасательные группы отреагировали на 14 спасательных операций на горе Балди и в ее окрестностях», — говорится в материале.

Джулиан Сэндз — британский актер, известный, в частности, по роли в фильме ужасов «Чернокнижник». Также снимался в таких кинокартинах, как «Покидая Лас-Вегас», «Поля смерти», «Ватель» и других.

1 января издание Deadline сообщило, что американский актер Джереми Реннер во время уборки снега получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями. После обильного снегопада очищал дорожку у своего дома с помощью снегоуборочной машины, которая наехала на ногу актера. В результате он потерял много крови из-за полученной травмы. Он провел в больнице три недели и перенес две операции, 17 января актера выписали.