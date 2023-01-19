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Беженка с Украины пожаловалась на «социальную смерть» в Британии

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Фото: Wales Online/Mark Lewis
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Беженка с Украины Елена рассказала, что языковой барьер стал для нее в Великобритании причиной «социальной смерти». Проблемами своей жизни в Уэльсе она поделилась в беседе с интернет-изданием Wales Online.

«Я прохожу стадию социальной смерти. Языковой барьер сводит на нет мой опыт, мои знания, мои навыки. Я не могу применить свое образование на практике, а ведь я преподаватель университета и магистр государственного управления», — пожаловалась Елена.

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Также женщина рассказала, что она и ее дочь Дарья, с которой они с августа проживают в столице Уэльса Кардиффе по программе «Дома для Украины», боятся остаться без крыши над головой уже в феврале.

По словам беженки, ее принимающая сторона отказалась продлять с ней соглашение, и теперь беженкам нужно до 20 февраля найти нового «спонсора», иначе им грозит «перспектива жизни на улице». Снимать жилье, по их словам, они не в состоянии.

«На данный момент нам некуда пойти. Я беспокоюсь, что останусь с вещами на улице. Мы не можем сейчас платить за квартиру. Мы хотим найти семью, которая может стать нашим спонсором, поскольку мы продолжаем адаптироваться к новым условиям нашей жизни», — сказала Дарья.

Ранее, 12 января, шотландская газета The Scotsman рассказала о беженке с Украины, которой пришлось вернуться на родину для лечения, из-за того что она не смогла получить медицинскую помощь в Шотландии.

До этого, в конце декабря, украинский беженец Игорь Исид, проживающий в британском городе Уэльс, рассказал о трудностях и унижениях, с которыми он столкнулся в Великобритании. По его словам, арендодатели могут выгнать арендатора-беженца на улицу или создать невыносимые условия для его жизни, в том числе вмешиваясь в личную жизнь.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 11 января сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины уехало 17,4 млн человек и 9,3 млн вернулись обратно.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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