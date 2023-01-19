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Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей

Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей

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Фото: Youtube.com
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Известный в Красноярске телеведущий Максим Гуревич и его сообщники задержаны по подозрению в хищении средств для одаренных детей. Об этом 18 января сообщил Следственный комитет РФ (СК РФ) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Следователи установили, что в конце 2021 года указанная группа лиц похитила из краевого бюджета более 5 млн рублей, которые были выделены региональным министерством спорта для некоммерческой организации по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». Деньги предназначались для организации церемонии награждения одаренных детей в области в сфере культуры и искусства, образования, физкультуры и спорта.

В результате подозреваемые, отмечается на сайте СК РФ, «реализуя преступный умысел», предоставили в минспорта фиктивные договоры о якобы организации церемонии, в которых стоимость выполненных ими работ была завышена, а некоторые из них не были выполнены вовсе.

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — указано в сообщении Следственного комитета.

Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 16 января, источник «Известий» сообщил, что мэр города Свирск в Иркутской области Владимир Орноев подозревается в краже полутора миллионов рублей из бюджета, которые были выделены на покупку арт-объекта «Поющее дерево». По факту хищения бюджетных средств возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

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