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Белый дом назвал оскорбительным сравнение Лавровым политики США с действиями Гитлера

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Белый дом 18 января назвал «оскорбительными», «смехотворными» и «абсурдными» высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сравнил политику Запада с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера уничтожить европейское еврейство.

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«Это... так абсурдно. Это не заслуживает ответа», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Также он подчеркнул, что озвученные параллели с событиями Второй мировой войны и Русской кампанией французского императора Наполеона Бонапарта безосновательны и недопустимы.

Вместе с тем представитель Белого дома заявил о намерении США продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Днем ранее глава МИД РФ заявил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и Гитлера, противостоявшего СССР.

После заявления Лаврова о действиях США против России посол РФ в Канаде Олег Степанов был вызван в МИД страны. Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли назвала высказывания главы МИДа РФ «антисемитскими».

Ранее, 12 января, обозреватель журнала Foreign Policy Стивен М. Уолт посоветовал Вашингтону осознать новое положение на международной арене. По словам обозревателя, политики в США ведут себя так, как будто управляют однополярным миром, как это было в 90-е годы прошлого века.

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