WSJ: СБУ застрелила переговорщика Киреева из-за подозрения в шпионаже в пользу России

Служба безопасности Украины (СБУ) застрелила финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева из-за подозрений в шпионаже в пользу России, 18 января пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ.

В материале говорится, что в конце февраля прошлого года Киреев перед вторым раундом переговоров участник делегации собирался в поездку в Белоруссию и направился на вокзал в Киеве. Там он был задержан Службой безопасности Украины (СБУ), позже тело Киреева с пулей в затылке обнаружили на тротуаре перед зданием Печерского суда в центре Киева.

По неофициальным данным, его подозревали в госизмене и шпионаже в пользу Москвы.

5 марта 2022 года министерство обороны Украины подтвердило гибель члена первой делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева. В ведомстве уточнили, что Киреев умер при выполнении спецзадания.

Как сообщало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах, убийство произошло около Печерского суда, однако не уточнялось, при каких обстоятельствах.

Последний раунд российско-украинских переговоров состоялся в Турции 29 марта. До этого представители стран несколько раз встречались в Белоруссии. Киреев являлся участником украинской делегации на переговорах с Россией в белорусском Гомеле.