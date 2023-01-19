Турецкая партия «Родина» призвала к выходу страны из НАТО

Турецкая партия «Родина» в четверг, 19 января, запустила агитационную кампанию, призывающую власти республики к выходу из Североатлантического альянса.

«Сильное НАТО означает сильную угрозу для Турции», — написал лидер партии Догу Перинчек в своем Twitter.

Отмечается, что при поддержке «Родины» будут организованы сборы подписей под соответствующими петициями, а также митинги и протесты против размещения военных баз альянса на турецкой территории.

Участники политического движения придерживаются антиамериканской линии. Так, Перинчек неоднократно выступал против присутствия ВС США в Турции, а также призывал закрыть обсуждение сделки на приобретение истребителей F-16 у Пентагона.

Ранее, 12 января, агентство Bloomberg сообщило, что США пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если Турция не поддержит заявки стран на членство в НАТО.

9 января появилась информация о том, что порядка 90% турецких граждан считают США врагом страны. В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций.

До этого, 2 января, экс-помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что взаимоотношения Анкары с Москвой ставят под вопрос целесообразность членства самой Турции в Североатлантическом альянсе.

Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын подтвердил приверженность Анкары дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что турецкая сторона оказывает помощь Киеву по многим направлением, однако не прекращает сотрудничество с РФ, поскольку это соответствует внутренним интересам государства.