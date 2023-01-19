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Сальдо сообщил о защите Каховской ГЭС от обстрелов

Врио главы Херсонской области Сальдо: Каховскую ГЭС защитили от обстрелов со стороны ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) защитили от обстрелов военных Украины, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Угроза прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра отсутствует, заверил он.

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«Сейчас ГЭС хорошо защищена — вражеские обстрелы ее больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет», — отметил Сальдо в беседе с «РИА Новости» в четверг, 19 января.

Врио главы региона добавил, что на Каховской ГЭС, которая расположена на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.

«[ГЭС] регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотеком доходит до Джанкоя», — подчеркнул Сальдо.

Каховская ГЭС — это шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.

Сальдо 15 ноября 2022 года уведомил о прекращении выработки электроэнергии Каховской ГЭС. Он сказал, что «турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет». Сальдо объяснил, что электроэнергия, которую вырабатывала данная электростанция, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, по этой причине она не играет значительной роли в энергообеспечении.

21 октября стало известно о том, что российская сторона распространила в Совбезе ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС с призывом предотвратить «эту чудовищную провокацию».

Каховская ГЭС регулярно становилась целью обстрелов украинских боевиков.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля прошлого года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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