Глава МИД Канады Жоли подтвердила вызов посла России Степанова

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила вызов посла РФ Олега Степанова в МИД страны. Об этом она заявила на пресс-конференции в среду, 18 января.

«Сегодня мои представители вызывают для разговора российского посла в Канаде», — сказала министр.

Она отметила, что МИД Канады принял решение о вызове посла из России после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об антироссийских действиях со стороны США и их союзников.

Глава российского МИДа заявил в среду, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

Он сравнил антироссийскую политику Вашингтона с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В тот же день Степанов сообщил, что его вызывают в канадский МИД.

Чуть позднее посол рассказал, что Канада возложила всю ответственность за падение снаряда в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) на Москву, однако он изложил другой взгляд на ситуацию. Степанов напомнил о заявлении бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который признал, что ракета была сбита украинской системой противовоздушной обороны.