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Форвард «Питтсбурга» Малкин снова отличился в матче НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин в матче НХЛ сезона-2022/23 набрал 44 очка
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Фото: REUTERS/Marc DesRosiers/USA TODAY Sports
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Российский хоккеист Евгений Малкин в составе «Питтсбурга» отличился второй раз подряд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на 16-й минуте.

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Россиянин забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ, написало издание «Спорт-Экспресс».

Матч состоялся в ночь на 19 января. «Оттава» обошла «Питтсбург» со счетом 5:4.

У победителей шайбы забросили Алекс Дебринкэт (8-я минута), Тим Штюцле (10), Дрэйк Батерсон (30), Шейн Пинто (51), Брэди Ткачук (61). В составе проигравших кроме Малкина отличились Джейсон Зукер (7), Марк Фридман (24), Рикард Ракелль (53).

Всего в этом сезоне Малкин набрал 44 очка (16+28) по системе «гол+пас».

11 января 36-летнего Малкина признали первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23. Российский нападающий «Питтсбурга» оформил дубль и отдал две голевые передачи в матче против канадской команды «Ванкувер» (5:4). Вторая звезда — форвард «Нью-Джерси» Доусон Мерсер, набравший три очка (2+1) в игре с «Каролиной» (5:3).

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