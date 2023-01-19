Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР обнаружили схрон со взрывным устройством
Мир
Сообщается о воздушной тревоге в Николаевской и Одесской областях
Мир
В Пентагоне заявили о неготовности поставить Киеву танки Abrams
Мир
Франция рассматривает возможность отправки на Украину танков Leclerc
Общество
Сальдо сообщил о защите Каховской ГЭС от обстрелов
Мир
Турецкая партия «Родина» призвала к выходу страны из НАТО
Мир
В палате представителей США поддержали план улучшения контроля за помощью Киеву
Спорт
ФРГ отказалась спонсировать участников шахматных турниров с россиянами
Спорт
НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым
Мир
В результате пожара в казарме погибли 15 служащих ВС Армении
Происшествия
Рыболовецкий траулер потерял ход в Охотском море
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 16 самолетов и трех кораблей КНР

Пятеро грабителей погибли при падении угнанного самолета в Аргентине

DN: в Аргентине пять преступников угнали самолет и разбились, забыв открыть подачу топлива
0
Фото: Diario Norte
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек, подозреваемых в торговле наркотиками, разбились в угнанном легкомоторном самолете Cessna-206 в аргентинской провинции Чако. Причиной крушения стало то обстоятельство, что злоумышленники забыли открыть подачу топлива, из-за чего транспортное средство скоропостижно рухнуло вблизи аэродрома. Об этом в среду, 18 января, сообщило местное издание Diario Norte.

Раз пошли на вело: какие преступления совершают лжедоставщики еды
Силовики рассказали, зачем злоумышленникам яркая форма курьерских сервисов

Воздушное судно было угнано из аэроклуба Вилья Анхела, принадлежащего местному фермеру. Авария произошла в 7 км от взлетной полосы.

«Если бы он упал в городе, это была бы трагедия», ― подчеркнул прокурор Серхио Риос, расследующий инцидент.

В настоящий момент на месте крушения работают следователи. Они обнаружили парагвайскую валюту, бейсболку парагвайского футбольного клуба, пистолет и спутниковый телефон.

Прокурор отметил, что процесс опознавания тел погибших преступников будет затруднен тем, что при крушении самолета начался пожар, в котором тела полностью сгорели.

В конце декабря полиция Испании перехватила лодку с 4,4 т гашиша. Судно планировало дойти до Марокко, чтобы загрузить партию запрещенного вещества и оттуда отправиться в Латинскую Америку.

Однако из-за плохой погоды лодке пришлось вернуться в воды Испании. Когда судно пыталось войти в залив Кадис, чтобы переждать шторм, его перехватил патрульный катер таможенной службы. Более того, перед задержанием экипаж нарколодки отправил сигнал бедствия спасателям.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023