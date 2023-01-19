Пятеро грабителей погибли при падении угнанного самолета в Аргентине

Пять человек, подозреваемых в торговле наркотиками, разбились в угнанном легкомоторном самолете Cessna-206 в аргентинской провинции Чако. Причиной крушения стало то обстоятельство, что злоумышленники забыли открыть подачу топлива, из-за чего транспортное средство скоропостижно рухнуло вблизи аэродрома. Об этом в среду, 18 января, сообщило местное издание Diario Norte.

Воздушное судно было угнано из аэроклуба Вилья Анхела, принадлежащего местному фермеру. Авария произошла в 7 км от взлетной полосы.

«Если бы он упал в городе, это была бы трагедия», ― подчеркнул прокурор Серхио Риос, расследующий инцидент.

В настоящий момент на месте крушения работают следователи. Они обнаружили парагвайскую валюту, бейсболку парагвайского футбольного клуба, пистолет и спутниковый телефон.

Прокурор отметил, что процесс опознавания тел погибших преступников будет затруднен тем, что при крушении самолета начался пожар, в котором тела полностью сгорели.

В конце декабря полиция Испании перехватила лодку с 4,4 т гашиша. Судно планировало дойти до Марокко, чтобы загрузить партию запрещенного вещества и оттуда отправиться в Латинскую Америку.

Однако из-за плохой погоды лодке пришлось вернуться в воды Испании. Когда судно пыталось войти в залив Кадис, чтобы переждать шторм, его перехватил патрульный катер таможенной службы. Более того, перед задержанием экипаж нарколодки отправил сигнал бедствия спасателям.