Российские войска уничтожат любое оружие, которое западные страны поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым. Об этом 18 января заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму (Владимира. — Ред.) Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас», — сказал Антонов.

По его словам, накачивание Украины оружием приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения. Антонов призвав прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией.

Также посол прокомментировал высказывания официального представителя госдепартамента Неда Прайса о возможности применения американских вооружений для ударов по Крыму и публикации в зарубежных СМИ о возможном использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS или БМП Bradley для наступления на полуостров.

«Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым — это Украина», а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», — заявил посол.

Антонов отметил, что риски эскалации конфликта в таком случае станут еще выше. Посол предостерег от ударов по территории России, поскольку страна на них отреагирует.

Ранее в этот же день официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению исходя из соображений безопасности. Таким образом он прокомментировал возможность нанесения ударов по Крыму. По его словам, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

26 декабря руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым «комбинированным путем» — силой и дипломатией.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно подчеркивало, что жители Крыма обозначили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, таким образом, вопрос о геополитической принадлежности полуострова закрыт окончательно.