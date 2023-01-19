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В результате пожара в казарме погибли 15 служащих ВС Армении
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В результате пожара в казарме погибли 15 служащих ВС Армении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пожар вспыхнул в казарме одной из частей Вооруженных сил Армении, погибли 15 служащих. Об этом в четверг, 19 января, сообщает пресс-служба министерство обороны республики.

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Отмечается, что три бойца находятся в тяжелом состоянии. Причины возгорания пока не установлены. На месте развернуты работы по ликвидации пожара.

Инцидент произошел в 00:30 (мск) в районе села Азат Гегаркуникской области, где размещаются инженерные войска.

Ранее, 22 октября, произошел взрыв на складе министерства обороны Узбекистана. В результате происшествия пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Возгорание было оперативно потушено, ситуацию удалось стабилизировать. Позже сообщалось о повреждении почти 4 тыс. жилых и нежилых строений.

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