В результате пожара в казарме погибли 15 служащих ВС Армении

Пожар вспыхнул в казарме одной из частей Вооруженных сил Армении, погибли 15 служащих. Об этом в четверг, 19 января, сообщает пресс-служба министерство обороны республики.

Отмечается, что три бойца находятся в тяжелом состоянии. Причины возгорания пока не установлены. На месте развернуты работы по ликвидации пожара.

Инцидент произошел в 00:30 (мск) в районе села Азат Гегаркуникской области, где размещаются инженерные войска.

Ранее, 22 октября, произошел взрыв на складе министерства обороны Узбекистана. В результате происшествия пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Возгорание было оперативно потушено, ситуацию удалось стабилизировать. Позже сообщалось о повреждении почти 4 тыс. жилых и нежилых строений.