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Рыболовецкий траулер потерял ход в Охотском море

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Фото: vk.com/lsv_palana
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Сейнер-траулер «Святогор» потерял ход в водах Охотского моря из-за того, что сети судна намотались на гребной винт корабля. Об этом 19 января сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Ход судном потерян, угрозы жизни экипажа нет. Из порта Северо-Курильска выдвинулось судно-спасатель ЛСС «Справедливый». Сейчас оно подходит к СТР «Святогор». Всё будет хорошо», ― отметил Лебедев на своей странице во ВКонтакте.

Сейнер-трайлер «Святогор» базируется в порту Петропавловска-Камчатского. Корабль специализируется на добыче краба.

Ранее, 7 января, стало известно, что следовавший из Астрахани в порт Амирабад в Иране сухогруз «Раша-1» сел на мель. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону отмечали, что судовой ход при этом не нарушен. Водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории также нет.

До этого, 15 декабря, рыболовецкое судно на Сахалине село на мель, на борту были 12 человек. По данным «Известий», экипаж эвакуировался самостоятельно с помощью спассредств, плотов и лодок.

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