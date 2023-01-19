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NYT: США признают необходимость поставок ВСУ дополнительного оружия для удара по Крыму

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Белый дом начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму. Об этом 18 января пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
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«После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву могу потребоваться силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации», — говорится в публикации.

По информации издания, Вашингтон ранее отказывался предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям на полуострове, однако в настоящий момент «эта линия начинает смягчаться».

«Администрация Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах», — указывает газета.

Как отмечает издание, среди американских чиновников и экспертов ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием. Однако развитие ситуации по этому сценарию всё же не исключается.

На этом фоне Белый дом обдумывает один из «самых дерзких шагов» — помощь Киеву в атаке на Крым. В качестве возможных средств для наступления США рассматривают ряд видов оружия, включая РЗСО HIMARS и боевые машины пехоты (БМП) Bradley, но воздерживаются от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия.

Газета подчеркивает, что Вашингтон не знает, как президент России Владимир Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия.

Ранее в этот день официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению исходя из соображений безопасности. Таким образом он прокомментировал возможность нанесения ударов по Крыму. По его словам, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

26 декабря руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым «комбинированным путем» — силой и дипломатией.

Тогда же глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал планы Украины по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям Крыма.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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