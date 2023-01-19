Вооруженные силы Украины (ВСУ) борются с дезертирством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам. Об этом 19 января рассказал командир группы «Викинг».

«Они понимают, что у них «спина прикрыта» их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим», — приводит слова офицера «РИА Новости».

Командир группы «Викинг» уточнил, что именно в этом заключается причина яростного сопротивления ВСУ. По его словам, одним из эффективных методов действий против них стало окружение, а не штурм в лоб.

Ранее, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что всё больше солдат ВСУ на запорожском направлении переходят на сторону России. По его словам, переходят не единицы, а сразу по 10 человек. Также Рогов упомянул, что за дисциплиной в ВСУ следят заградотряды, состоящие из боевиков нацбатальонов.

Тогда же командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.

До этого, 16 января, танкисты рассказали «Известиям» о сдающихся в плен украинских боевиках. Один из российских бойцов сообщил, что только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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