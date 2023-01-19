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В 2022 году возросла доходность сервисных апартаментов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сервисные апартаменты принесли собственникам в 2022 году 10–12% годовых от стоимости актива. При этом доходность от сдачи квартир в аренду составила лишь 3–4% годовых на фоне снижения спроса на аренду обычного жилья на 18–20% в Москве и на 28–30% в Петербурге. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании GloraX.

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По итогам 2022 года произошло уменьшение ставок на классическую аренду жилья в среднем на 20% и, соответственно, показателей доходности от сдачи квартир в аренду, сказали эксперты.

По мнению специалистов, после подъема цен на рынке долгосрочной аренды квартир в результате восстановления деловой активности осенью 2021 года, весной 2022 года произошла коррекция ставок примерно на 10%. В начале осени цены на аренду квартир в обеих столицах просели еще на 10–15% за счет изменения миграционных потоков.

Как рассказали эксперты, несмотря на снижение ставок на рынке аренды жилья, апартаменты с набором гостиничных сервисов продолжали приносить владельцам в среднем 8–10% годовых от стоимости объекта. При этом в проектах с хорошей экономикой, профессиональным управлением и удачной локацией собственники получали доход в среднем выше рыночного — 11–12% годовых.

Это стало возможно благодаря тому, что сервисные апартаменты частично перетянули спрос из других сегментов — гостиничного бизнеса и аренды квартир в новых домах в исторических центрах городов, пояснили в компании.

«Арендаторами квартир в Москве по большей части являются жители других регионов, которые приезжают в Москву в поисках работы. Они заинтересованы в заключении долгосрочных контрактов на аренду бюджетных объектов», — отмечает коммерческий директор GloraX Егор Федоров.

По словам эксперта, портрет арендатора апартаментов выглядит следующим образом — специалист высокой квалификации, менеджер среднего или высшего звена, владелец собственного небольшого бизнеса, учащаяся молодежь из состоятельных семей. Ряд сервисных апарт-отелей предлагает также корпоративные программы, по которым в апартаменты заселяют командированных сотрудников, проектные или спортивные команды и так далее, сказал он.

«Платежеспособному арендатору апарт-отель может предложить то, чего нет у собственника обычной квартиры: оборудованные по стандартам отеля номера с кухней и бытовой техникой, разнообразные гостиничные сервисы и «белый» договор с прозрачной финансовой отчетностью», — добавил Федоров.

Ранее, 17 января, генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко рассказал «Известиям» о том, что порядка 20% продавцов вторичного жилья в сегментах бизнес и премиум в Москве начали поднимать цены. Те, кто не готовы делать скидки, предпочитают подождать, а пока лот не продался, сдавать его в аренду.

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