Число погибших в результате наводнения на Филиппинах достигло 33

По меньшей мере 33 человека погибли, еще 12 получили травмы и семь пропали без вести в результате наводнений на Филиппинах. Об этом свидетельствуют данные Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, опубликованные 19 января.

По последним подсчетам, общее число пострадавших превышает 1,67 млн человек из 14 регионов страны. Более 260 тыс. жителей были размещены в эвакуационных центрах.

На территории республики было зафиксировано более 1,1 тыс. опасных природных явлений — в частности, затопления и оползни.

Из-за разгула стихии были повреждены 1,67 тыс. жилых домов и 193 инфраструктурных объектов. Кроме того, наводнение парализовало транспортное сообщение: порядка 263 автомобильных дорог, десятки мостов и морских портов в настоящее время непригодны для эксплуатации.

Между тем в республике постепенно ликвидируют перебои в электроснабжении (число обесточенных городов за сутки сократилось вдвое). При этом в восьми муниципалитетах по-прежнему нарушено водоснабжение, а в трех не работает связь.

В связи с чрезвычайными обстоятельствами в 754 населенных пунктах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях, в 59 при этом введен режим бедствия.

Местные власти выделили 86,8 млн песо ($1,58 млн) на оказание помощи населению.

Днем ранее сообщалось, что в результате наводнений на Филиппинах погибли минимум 30 человек и пятеро пропали.