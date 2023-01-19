Диетолог назвала способ избежать срывов при похудении

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в среду, 18 января, рассказала, что разнообразное питание поможет избежать срывов при похудении.

В беседе с «Москвой 24» врач отметила, что часто люди садятся на строгие диеты, предполагающие употребление только одного продукта в течение нескольких дней.

По словам Диановой, подобное однообразие в питании в большинстве случаев и приведет человека к срывам. Специалист отметила, что, напротив, разнообразие поможет этих срывов избежать.

Так, врач не советует питаться только малокалорийной куриной грудкой в течение нескольких дней. Вместо этого лучше сделать рацион диеты максимально разнообразным.

Нелишним будет ввести в рацион побольше белка, например, яичного, который хорошо усваивается. Также много полезного белка содержатся в орехах и хумусе, отмечает телеканал «360».

Врач подчеркнула, что в рационе тех, кто желает расстаться с лишним весом, помимо белка обязательно должны присутствовать клетчатка, сложные углеводы, жиры.

Днем ранее диетолог Мэнди Энрайт рассказала, что для похудения нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием. Она посоветовала готовить еду дома, чтобы контролировать составляющие блюда и величину порций, пишет НСН.

13 января диетолог Наталья Зубарева рассказала, как безболезненно и без вреда для здоровья сбросить лишние килограммы после новогодних праздников. В частности, не нужно винить себя за отклонение от курса здорового образа жизни и «наказывать» голодовками. Подобные действия не приносят положительного результата и чаще всего ведут к срывам и неприятию собственного тела.

Также Зубарева порекомендовала как можно скорее наладить режим сна. Лучше есть три раза в день, но отказаться от перекусов булочками и чаем и сократить суточное потребление калорий на 20%.

До этого, 11 января, Дианова рассказала о вреде быстрого похудения. По словам специалиста, разгрузочные дни помогут при наличии пары-тройки лишних килограммов, ограничительный перечень продуктов должен близок худеющему по духу. Между тем, есть те, кому противопоказаны диеты и разгрузки.

Как считает эксперт, здоровый человек может начать с белковых разгрузочных дней, включающих нежирное мясо, рыбу и овощи, пишет RT.