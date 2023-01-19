США не уведомили посольство РФ об аресте россиянина Легкодымова

Американские власти не уведомили посольство России в США об аресте гражданина России Анатолия Легкодымова в штате Флорида. Об этом агентству ТАСС в четверг, 19 января, рассказала заведующая консульским отделом российского диппредставительства в Вашингтоне Надежда Шумова.

«Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг ареста россиянина. Уведомления о его аресте к нам не поступало. Запросили в Госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи», ― отметила она.

Накануне заместитель генпрокурора США Лиза Монако сообщила, что во Флориде задержали гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Его обвинили в обороте незаконных фондов в размере более $700 млн.

По словам Монако, серверы Bitzlato, которые связывают с даркнет-маркетом Hydra, были обнаружены и изъяты в рамках совместных действий правоохранителей из разных стран.

Хакер и криптотрейдер Петр Левашов рассказал «Известиям», что основными клиентами криптобиржи Bitzlato были наркопотребители, поскольку биржа была анонимной и не требовала никаких подтверждающих личность документов при регистрации.

Левашов отметил, что в целом Bitzlato был достаточно небольшим обменником, поскольку за пять лет работы через него прошло всего $700 млн. В то же время трейдер усомнился в том, что абсолютно все операции, проходившие через Bitzlato, были «криминальными».