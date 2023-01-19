Сальдо сообщил об уничтожении 61-й бригады ВСУ в Соледаре

61-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре. Об этом в четверг, 19 января, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с «РИА Новости», он отметил, что 61-я бригада ВСУ в настоящий момент практически уничтожена сотрудниками ЧВК «Вагнер», хотя еще в ноябре прошлого года она под видеозаписи входила в пустой Херсон.

«Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — сказал Сальдо.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что войска Украины потеряли в боях за Соледар в Донецкой Народной Республике тысячи человек. По его словам, украинская сторона и сама сейчас не сможет назвать точное количество своих потерь.

Пушилин также отметил, что в Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. Он указал, что украинский режим продолжает максимально скрывать точное количество своих пленных и убитых. По его оценке, уничтоженных иностранных наемников у ВСУ больше, нежели взятых в плен.

Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы нанесли точные артиллерийские удары по позициям польских наемников в Соледаре благодаря тому, что украинские военные раскрыли местоположение поляков на поле боя в радиоэфире.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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