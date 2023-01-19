Посол РФ в Канаде опроверг связь между вызовом в МИД и словами Лаврова

Посол России в Канаде Олег Степанов в среду, 18 января, уточнил, что его вызывали в МИД страны по причинам, не связанным с высказыванием главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова.

«Приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», — заявил Степанов в беседе с прессой.

Посол добавил, что Канада возложила всю ответственность за падение снаряда в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) на Москву, однако он изложил другой взгляд на ситуацию. Степанов напомнил о заявлении бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который признал, что ракета была сбита украинской системой противовоздушной обороны.

О вызове российского представителя в МИД Канады стало известно ранее в этот день. По словам Степанова, что в ведомстве не уточнили тему разговора. При этом глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто, МИД Канады принял решение о вызове посла из России после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об антироссийских действиях со стороны США и их союзников.

Глава российского МИД заявил 18 января, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Он сравнил антироссийскую политику Вашингтона с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.