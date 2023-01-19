Реклама
Прямой эфир
Армия
«Отважные» поразили скопление сил ВСУ реактивными снарядами
Армия
Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили артиллерию и замаскированные позиции ВСУ
Общество
В Амурской области восстановили движение поездов после схода 20 грузовых вагонов
Мир
Скончался режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия»
Общество
В Хабаровске прошли крещенские купания в 30-градусный мороз
Общество
В РФ участились рейдерские захваты домов управляющими компаниями
Мир
В ЕС подготовят юридические механизмы для конфискации российских активов
Мир
На Украине могут создать аварийные бригады для отключения света в домах
Экономика
Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать мусор в канализацию
Мир
WSJ узнала об убийстве СБУ участника первых переговоров РФ и Украины
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ
Мир
Европейский бизнес не захотел разрывать отношения с РФ

Посол РФ в Канаде опроверг связь между вызовом в МИД и словами Лаврова

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в Канаде Олег Степанов в среду, 18 января, уточнил, что его вызывали в МИД страны по причинам, не связанным с высказыванием главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова.

«Запад поставил на свою войну против России очень многое»
Лавров подвел итоги деятельности российской дипломатии в 2022 году

«Приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», — заявил Степанов в беседе с прессой.

Посол добавил, что Канада возложила всю ответственность за падение снаряда в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) на Москву, однако он изложил другой взгляд на ситуацию. Степанов напомнил о заявлении бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который признал, что ракета была сбита украинской системой противовоздушной обороны.

О вызове российского представителя в МИД Канады стало известно ранее в этот день. По словам Степанова, что в ведомстве не уточнили тему разговора. При этом глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто, МИД Канады принял решение о вызове посла из России после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об антироссийских действиях со стороны США и их союзников.

Глава российского МИД заявил 18 января, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Он сравнил антироссийскую политику Вашингтона с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023