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В Амурской области восстановили движение поездов после схода 20 грузовых вагонов

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Специалисты восстановили движение по одному пути на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги в Амурской области после схода с рельсов 22 грузовых вагонов. Об этом сообщается на сайте ЗабЖД в среду, 18 января.

На ликвидации последствий происшествия заняты более 330 работников магистрали. Работа ведется в сложных климатических условиях — при ветре и температуре воздуха, понижающейся в темное время суток до -46 градусов.

ЧП произошло ранее в этот день в Сковородинском районе Приамурья на перегоне Джиктанда – Талдан. Пострадавших в результате инцидента нет, равно как и угрозы экологической безопасности.

Движение по перегону было временно приостановлено, сообщает телеканал «Звезда». Задержанные из-за случившегося пассажирские поезда были отправлены по маршрутам следования.

Пассажиры поездов дальнего следования с длительным временем задержек были обеспечены дополнительным питанием, отмечает «Ридус». В вагонах поддерживался комфортный температурный режим.

Также 18 января следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, пишет RT. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба, уточняет телеканал «360».

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